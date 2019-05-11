Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK, 23 Haziran’da yeniden yapılması kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde HDP’nin Ekrem İmamoğlu için çalışacağını duyurdu. Örgütün ele başlarından “Bese Hozat” kod adlı Hülya Oran, CHP, İYİ Parti ve marjinal sol partilerin ortak adayı İmamoğlu’nu destekleyeceklerini söyledi. Hozat, AK Parti ve MHP’ye karşı marjinal bloku bütünleşmeye çağırdı. 31 Mart’ta HDP’nin CHP’ye destek verdiğini hatırlatan Hozat “Biz inanıyoruz ki, 23 Haziran’da da bu strateji başarı kazanacaktır. Oluşan güç birliğini HDP destekleyecektir” dedi.

Cumhur İttifakı’na karşı pozisyon alan aday kim olursa olsun arkasında olacaklarını söyleyen Hozat “Ekrem İmamoğlu destekleyecektir. Bu konuda tavır bellidir ve değişiklik yoktur” diye konuştu.

Kandil’in mesajını HDP’li Ertuğrul Kürkçü sosyal medya hesabından duyurdu. Kürkçü bir süre önce “HDP demokratik muhalefetin aklıdır, ruhudur, vicdanıdır, tahammülüdür. HDP’siz 31 Mart olmazdı, HDP’siz bir gelecek de olmayacak” şeklinde açıklama yapmış ve CHP’ye “Seçim sonucunu bize borçlusunuz” mesajı vermişti.

Bese Hozat PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi eş başkanı. 46 şehit verdiğimiz Beşiktaş Vodafone Stadı ve 36 şehidimizin olduğu Güven Park terör saldırıları planlayıcısı, TAK’ın kurucusu.

SAKIN TERS GİTMESİN

Kandil’deki PKK elebaşlarından Duran Kalkan’dan da İmamoğlu’na ‘uyarı’ mesajı geldi: “CHP’liler, seçilmiş insanlar dikkatli durmalılar. Ekrem İmamoğlu, “Herkesi kucaklayacağım” dedi. İyi de oy verenleri unutmamalı. Öyle ters şeylere girmemeli girerse toplum onu geri almasını da bilir.”

HDP KAMP KURACAK

Eli kanlı teröristin İmamoğlu’na destek çıkılması yönündeki direktifini HDP’nin hemen uygulamaya koyduğu belirlendi. Kampanya döneminde HDP’li milletvekillerinin ve bazı genel başkan yardımcılarının İstanbul’da İmamoğlu için kamp kuracağı, seçim çalışmalarını koordine edeceği öğrenildi.