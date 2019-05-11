Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “İnsanların ekmekleriyle oynayacak kadar basit bir tutum içerisine girerek devletini, milletini seven vatandaşlara karşı kin ve nefretini kusarak onları işsiz bırakan bu zihniyeti kınıyoruz, lanetliyoruz” dedi. Şehit yakınlarını işten çıkaranların bunların yerine terör örgütünün talimatları ile suça bulaşanları alındığını belirten Sözen, şunları kaydetti: İşten çıkarılan bu kişilerin yerine Kandil’in talimatlarıyla derhâl tamamına yakını suça bulaşmış kişilerden 70 kişi belediyede işe alınmıştır. Bütçemiz yok diye yalan konuşarak 30 kişiyi işten çıkaran bu zihniyet 70 kişiyi işe alırken bunların maaşını hangi bütçeden ödeyecektir? İşe alınan bu kişilerin tamamı ya kendisi ya da birinci derecedeki yakın akrabaları suça bulaşmış suç dosyaları kabarık olan kişilerdir. Bu kişilerin suç dosyalarına baktığımızda birçoğunun terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu ve bundan dolayı da hüküm giydikleri ceza aldıkları net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Mardin Kandil Belediyesi! Ahmet Türk’ün göreve başlamasının ardından ilk işi devletle halkın gönül köprüsü olan Mardinmasa’yı kapatmak oldu. Dağa çıkışlara engel olmak için kurulan gençlik merkezlerini devre dışı bıraktı. Şehit yakınlarını kapı önüne koydu.