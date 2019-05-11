Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada özel yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturmada emniyete teslim olan Funda E, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Funda E, dün İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

"Hakaret" suçundan işlem yapılan ve daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Funda E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.