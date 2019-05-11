Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yosma Kılıç'ın (87) için Kağıthane Cengiz Topel Camii'ne öğle namazı ardından cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreni devam ediyor.