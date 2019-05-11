Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yosma Kılıç'ın (87) için Kağıthane Cengiz Topel Camii'ne öğle namazı ardından cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreni devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de cenaze törenine katıldı
11.05.2019 - 13:19 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın vefat eden annesi Yosma Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katılıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,kağıthane,cenaze,
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