Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Birlik Vakfı son dönemde ülkemizde milli iradeyi ve demokrasiyi hedef alan tüm saldırılar karşısında gerçekten takdiri şayan bir duruş sergiliyor.

Milletimizin hak ve adalet mücadelesine destek veren tüm kardeşlerimize buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Her birinize mazlum ve mağdurların umudu olan bu ülkeye sahip çıktığınız için şükranlarımı sunuyorum.

Birliğimizi bozmaya çalışanlara inat kutlu davamızın etrafında saflarımızı sıklaştırarak mücadeleye devam edeceğiz. Ülke ve vakıf olarak hedeflerimize ulaşana kadar bize durmak, dinlenmek ve rahavet yasak.

Gerek Gezi olayları gerekse 15 Temmuz'da yaşadığımız büyük ihanet Birlik Vakfı'nın omuzlarındaki yükün ne kadar ağır olduğunu bize göstermiştir.

Evlatlarımızın kalplerini iyilikle, hasenatla, ezan, bayrak şuuruyla doldurmazsak terör örgütleri zehirli iğnelerini oraya zerk edeceklerdir.

FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi katil sürülerine kaptırdığımız her gencimizin vebali bizlerin ve gönüllü teşebbüslerimizin üzerinedir.

Bu millet FETÖ'nün sapık ideolojisinin 40 yılda mankurtlaştırdığı gençlerinin dramını yaşıyor.

İsrail yönetimi Gazze'ye yine bomba yağdırıyor, Suriye'nin eli kanlı rejimi İdlib'de hastane ve okulları varil bombaları ile vuruyor. Yemen'de yüz binlerce çocuk açlığın pençesinde. Zalimlerin Ramazan ayında hep biraz daha pervasızlaştığına şahit oluyoruz.

Libya'da petrol kuyularının kontrolü için bir kiralık katili azgınlıklarına göz yumuluyor. Gazze'de işledikleri cinayetlerin kamuoyu tarafından bilinmesine engel olabileceklerini düşünüyorlar.

Basın özgürlüğü konusuda ülkemizi eleştirenler İsrail'in AA'yı vurmasına ses çıkartmıyor.

İnsan haklarından bahsedenler Suriye'de terör örgütünün elebaşlarını kırmızı halılarla karşılayabiliyorlar. Dünyaya demokrasi dersi verenler Türkiye'de 251 insanımız şehit edildiği kanlı darbede, darbecileri savunabiliyorlar.

YSK kararı sonrası yapılan açıklamalar da hep aynı tavır. Avusturya'da seçimler 2 yıl sonra iptal edilebiliyor, hiç ses çıkmıyor.

YSK kararı sonrası bizi hedef alanların amacı Türk demokrasinin altını oymak.