Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Oceanman Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Oceanman Açık Su Yüzme Yarışları"nın ödül törenine katıldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Çavuşoğlu, büyük bir organizasyon gerçekleştirildiğini ve bunu geleneksek hale getirmek istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu daha sonra, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının Oba Mahallesi'nde verdiği iftar programına katılarak, şehit ailesi, gaziler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Burada, Çavuşoğlu'nun, Antalya'da yapılan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) toplantısında Fransız Parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarına tepkisine verdiği yanıtın video gösterimi yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Alanya'nın ihtiyaçlarını ve sorunlarını çok iyi bildiklerini, çözüm için çalıştıklarını ifade etti.

Alanya'ya hizmet için çok çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte el ele hep beraber, çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen turist sayısının giderek arttığını belirten Çavuşoğlu, 2023 turizm hedefini, 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelirden 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir olarak revize ettiklerini söyledi.

Alanya'ya yakında doğal gaz geleceğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bunu programa aldığını ifade eden Çavuşoğlu, turizmcinin de çiftçinin de doğal gazdan yararlanacağını aktardı.

İnşaat sektörünün da canlanmaya başladığını dile getiren Çavuşoğlu, yabancıların mülk alımlarının artması için oturum verme, vatandaşlık verme gibi teşvik edici düzenlemeleri yaptıklarını ve bunun sonucunda yabancıların konut alımlarının arttığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, dünyada her şeyin hızlı değiştiğini ve dünyanın değişim hızına ayak uydurmakta ülkelerin zorlandığını belirterek, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi gibi örgütlerin değişimin çok gerisinde kaldığını söyledi.

Değişimin fırsatlarla birlikte sınamaları da getirdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İşte bu fırsatlardan çok iyi faydalanmamız lazım. Önümüze çıkan tehdit ve sınamaların üstesinden gelmek için de birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Bu sadece bir ülkenin, bir milletin birliği ve beraberliği değildir. Etkin, çok taraflılığa önem veriyoruz. Yani bugünkü sorunları tek başına bir ülke veya uluslararası örgüt çözemez. İster istemez gerek bölgemizdeki gelişmeler gerekse küresel gelişmeler iyi anlamda da kötü anlamda da ülkemizi etkileyebiliyor. Biz önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için çalışıyoruz, dünyanın sorunları konusunda da son derece objektif, dengeli, açık sözlü bir şekilde düşüncelerimizi söylüyoruz, çözüm arayışı içerisinde oluyoruz."

"Dış politikada sürekli dost da yoktur düşman da "

Dış politikada sürekli dost da düşman da olmayacağını dile getiren Çavuşoğlu, girişimci ve insani dış politikayla dostların sayısını artırdıklarını, düşmanların sayısını azaltmak için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Diplomasi, girişimcilik, ara buluculuk, uzlaşı, müzakere, orta noktada buluşma ne gerekiyorsa onu yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ama tehditlere karşı da hiçbir zaman boyun eğmiyoruz. Büyük bir milletin temsilcisi olduğumuzu unutmuyoruz. Bizimle eşit düzeyde konuşmak isteyen herkesle oturup her şeyi konuşabiliriz ama tepeden bakmacı bir anlayışı doğru bulmuyoruz. İşte biraz önce izlediğiniz videoda (NATO PA toplantısında Fransız Parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarına tepkisine verdiği yanıt) da tepkim bunaydı. Birçok ülke var. Hep başkalarını eleştirirler, başka ülkelerin açığını ararlar ama kendi açıklarını söylediğin zaman hiç hoşlanmazlar. Alışık değiller ama alıştıracağız, alışacaklar çünkü standartlarda ekonomide farklılıklar arz edebilir ama uluslararası alanda herkes eşittir. Herkesin BM'de bir oyu vardır. Bazen bize diyorlar ki 'Bir milyon nüfuslu ülkeye niye gidiyorsun?' Her ülke önemlidir, her şey ticaret değildir. Her şey de siyasi ilişkiler değildir. İşte biz dünyada tüm ülkelerle ilişkileri geliştirmek için çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin yönetemeyeceğimiz bir kriz de yoktur, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun da. Bu konuda bize güvenin. Ne gerekiyorsa bunun için yapıyoruz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Yeter ki dayanışma içinde, birlik içinde olalım."

Bakan Çavuşoğlu, Anneler Günü'nü de kutladı.