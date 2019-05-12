Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yenileme kararı verdiği İstanbul seçimleri konusunda izleyecekleri yol haritasının detaylarını açıkladı. 23 Haziran seçimleri kapsamında, İstanbul’da az sayıda miting yapılacağını, ev ziyaretlerine yoğunlaşacaklarını belirten Erdoğan, vatandaşla birebir temas üzerine kurulu bir strateji izleneceğini kaydetti. Sosyal medya ağırlıklı yürütülecek kampanyada tüm vekillerin ve bakanların katkısını da beklediğini, sosyal medyanın bos bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Binali Yıldırım ile il teşkilatı arasında uyumsuzluk olduğu yönündeki iddialara atıf yaparak, “Artık bu tartışmaları geride bırakacağız. Aday ile teşkilat uyumlu bir biçimde, sahada birlikte çalışacaklar. Bunun örneklerini de görmeye başladık. Bir daha bu tip olayların yaşanmasına müsaade etmeyiz” dedi.

TEK SES OLUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK kararı ile ilgili kamuoyunun kafasını karıştıracak tartışmalara girilmemesini de istedi. Erdoğan, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Aykırı sesler çıkmasın. Sosyal medyada çok iyi organize olun. Süratle aynı şeyleri paylaşın. Seçimlere olumsuz etki edecek, vatandaşın tepkisini çekecek paylaşımlardan kaçının. Bir şey hakkında ortak karar veriliyorsa buna uyulsun” uyarısını yaptı.

HAKLILIĞIMIZI ANLATIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda YSK’nın kararını değerlendirirken, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ve parti yönetimini de eleştirdi. Erdoğan, “YSK’nın kararı ile hukukta haklılığımızı teyit etmiş olduk. CHP’nin başkan adayı mağduriyet algısı oluşturmaya çalışacaktır. Ancak, kanun kendilerinin lehine çalıştığı zaman hukuk doğru karar veriyor, aleyhine bir karar oluşturacağı zaman hukuku tehdit ediyorlar. Bunu vatandaşa iyi anlatmamız gerekiyor. Sosyal medya üzerinden de bunları anlatın” diye konuştu.

AFRİN HATIRLATMASI

Toplantıda sanatçıların YSK’nın kararının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımları da gündeme geldi. Parti kurmaylarının, sanatçılarla Afrin operasyonundaki askerlere destek amaçlı Hatay’a gittiklerinde bazı kesimlerin tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, “Sadece sanatçılar değil, hatırlamıyor musunuz? CHP Genel Başkanı sanatçılar bizimle gittiğinde nasıl eleştirmişti, nasıl açıklamalar yapmıştı, hatırlasanıza” dedi.

PARTİYE ÜYE BİLE OLMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun, YSK’nın İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi yönündeki kararına yönelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarına da tepki gösterdi. Erdoğan, “Sayın Gül partimizin kurucularından değil, yanlış biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığının ardından partiye üye bile olmadı” dedi.

Türkiye kimsenin mandası değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı Genel Merkezi’nde 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı’nda konuştu. Erdoğan, YSK kararı sonrası Türkiye’nin hedef alındığının altını çizerek “Yüksek Seçim Kurulu kararı üzerinden ülkemizi hedef alanların amacı, milletimizin 17 yıllık kazanımlarını dinamitlemek, Türk demokrasisinin altını oymaktır” dedi. Birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın konuşması özetle şöyle:

∂ Birliğimizi bozmaya çalışanlara inat mücadeleye devam edeceğiz. Gezi olaylarında gerekse 15 Temmuz gecesi yaşadığımız ihanet, Birlik Vakfı’nın omuzlarındaki yükün ne kadar ağır olduğunu bize göstermiştir.

∂ Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz.

∂ FETÖ, PKK ya da DEAŞ’a kaptırdığımız her gencin vebali bizler üzerindedir. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak daha sıkı, kuşatıcı vizyoner anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

∂ İsrail yönetimi Gazze’ye yine bomba yağdırıyor, Suriye’nin eli kanlı rejimi İdlib’de hastane ve okulları vuruyor. Zalimlerin Ramazan ayında hep biraz daha pervasızlaştığına şahit oluyoruz.

∂ Libya’da petrol kuyularının kontrolü için bir kiralık katili azgınlıklarına göz yumuluyor. Gazze’de işledikleri cinayetlerin kamuoyu tarafından bilinmesine engel olabileceklerini düşünüyorlar.

∂ Basın özgürlüğü konusunda ülkemizi eleştirenler İsrail’in AA’yı vurmasına ses çıkartmıyor. Onlar istemese de insani yardım kuruluşlarımız her türlü riski göze alarak ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmayı sürdürecek. Mesele Türkiye olunca hemen ortalığı ayağa kaldıranlar, Gazze’deki saldırının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hâlâ üç maymunu oynuyor.

∂ İnsan haklarından bahsedenler Suriye’de terör örgütünün elebaşlarını kırmızı halılarla karşılayabiliyorlar. Dünyaya demokrasi dersi verenler Türkiye’de 251 insanımız şehit edildiği kanlı darbede, darbecileri savunabiliyorlar.

∂ YSK kararı sonrası yapılan açıklamalar da hep aynı tavır. Avustralya’da seçimler 2 yıl sonra iptal edilebiliyor, hiç ses çıkmıyor. YSK kararı sonrası bizi hedef alanların amacı Türk demokrasisinin altını oymak. Ülkemize baktıklarında gerçeği değil ön yargıları görüyorlar. Ülkemizin son 17 yılda yaşadığı değişimi görmüyorlar. Karşılarında artık hazır ol da bekleyen bir Türkiye olmadığını kabul edemiyorlar.

∂ Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değildir. Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez.

∂ Türk demokrasisi 23 Haziran imtihanından da alnının akıyla çıkacaktır. Fitneyi aramıza sokmadık, kardeşliğimize leke sürdürmedik. Şu anki zihniyet FETÖ’nün ağzıyla konuşuyor.