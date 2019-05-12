Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen Yıldırım çifti, sabah namazını cemaatle kılarak dua etti. Yıldırım, duanın ardından vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Binali Yıldırım ve eşi fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Yıldırım ve eşine, cami giriş ve çıkışında vatandaşlar tezahüratlarıyla yoğun ilgi gösterdi.
Binali Yıldırım'a namaz çıkışı yoğun ilgi
12.05.2019 - 07:43 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 07:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, sabah namazı için geldikleri Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Etiketler : binali yıldırım,
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