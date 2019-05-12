Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede dün hava kararana kadar arama yapan 210 kişilik AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Karayolları, Özel İdare, AKUT ve diğer ekipler, üçüncü günün sabahında çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt'un yanı sıra Trabzon, Rize, Erzurum ve Gümüşhane'den gelen ekipler, vadi boyunca çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı 12 kişilik su altı arama ve kurtarma timi ise Nişancı'nın düştüğü değerlendirilen derede dün ve bu sabah keşif çalışmaları yaptı. Ekipler, derede belirledikleri yerlere istasyonlar kurup, buradan dalışlar yaparak alanı alt kesimden yukarı doğru tarayacak.