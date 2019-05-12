Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir televizyon programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ANNELER GÜNÜ MESAJI

"Anneler, tüm çocuklar için kutsaldır. Erkek çocukları için daha farklı tabii. Bizim şahsımızda annemizin de enerjisi elektriği çok başka. Annemizle çok farklı duygusal bağımız var. Türk filmi gibi çocukluk geçirdiğimden bağımız farklı oldu, üzerimizde inanılmaz etkisi var. Dara düşünce şükrediyorum, annemiz başımızda. Ben annemin şahsında tüm Türkiye'deki annelerin gününü kutluyorum, ellerinden ayaklarından öpüyorum."

'MALİ ANLAMDA TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

"2018 Temmuz- Ağustos'ta yeni sistemle yeni ekonomik model lanse ettik. Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. 2013'ten itibaren baktığımızda Türkiye müthiş bir meydan okuma ile karşı karşıya. 12 bin dolar kişi başı geliri aştığı, Mayıs ayını takip eden süreçte enteresan döneme girdi."

"İSTİHDAM ARTIŞI 520 BİNİ GEÇMİŞ DURUMDA"

Türkiye 2019'un sonuna kadar, başta enflasyon ve istihdam olmak üzere çok daha dengeli ve iyi bir noktaya ulaşmış olacak. Ocak ve Şubat'taki dönemi geride bırakıp istihdamın daha da artacağı döneme giriyoruz. Sadece Mart ve Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na giriş noktasında istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda."

Geçtiğimiz 6 yıl yaşadığımız hiçbir şey dış kaynaklardan ayrıdır diyemeyiz. 15 Temmuz'da yaşadık, Gezi'de yaşadık... Yaşadığımız tüm bu tecrübelerle her anlamda Türkiye zorlu bir dönemden geçti. Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı. Türkiye ekonomik olarak güçlü refleksler vermeye başladı. Seçime bir hafta kala ilginç bir süreç yaşadık. Bu hafta yaşadıklarımız..."

"TÜRKİYE EKONOMİSİ EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

Doğu Akdeniz'de gaz aramayın, Allah Allah… Tüm bu faktörlerin ekonomiye minimum etkisi olacak şekilde adımlar atmalıyız."

"Bahçeleri herkes görür, ancak kanalizasyonun maliyeti çok daha büyüktür, önemi büyüktür. Son 8-10 ayda çok önemli altyapı düzenlemeleri adımları attık. Dış faktörlerin ekonomiye etkisini minimize edecek adımlar attık. Türkiye ekonomisi emin adımlarla ilerliyor."

"MALİ TABLO YENİ DÜNYA DÜZENİNİN SANCILARIDIR"

3 yıllık program açıkladık. 2019-2020-2021 kapsamında 2019'a baktığımızda hepsini açıkladı. Genel dengelenmede 2019'un önemli olduğunu... Enflasyon ve istihdamda başta olmak üzere dünyayı ilgilendiren travmatik bir şey yaşamadığımız süreç olursa Türkiye çok daha etkili, dengeli mikro ve makro anlamda olumlu bir dönem yaşayacak. 2020-2021 daha iyi olacak. 2018 etkilerini minimize ettiğimizde çok daha iyi sürece gireceğiz."

"MALİ TABLONUN BAŞLICA SORUMLUSU ABD DEĞİL ÇİN"

21. yüzyıl artık geçtiğimiz yüzyıl kodlarıyla okunmadığından yeni dünya düzeniyle ekonomik olarak yansıyor. Amerika ve Çin arasındaki ilişki buna örnek. Yapay zeka kapsamında Amerika değil, Çin'in etkin olduğunu bilmiyor. Farklı birileri tarafından gaz sıkışmaları ve karın ağrıları oluşturduğunu görmekteyiz. Bu resme baktığımızda bunun yansımalarını görüyoruz. Amerika, Çin arasındaki süreç, AB ile İngiltere arasındaki süreç…

"Ekonomik etkilerinin olması farklı süreçleri beraberinde getiriyor. Tarihsel kırılmadan geçilen süreçte, son 17-18 yılda Ortadoğu başta olmak üzere farklı bir sürece girdi. Terörle mücadele, Suriye'de yaşananlar, Irak… Türkiye'ye etkisi olan yaşanmışlıkların olması… Öldürmeyen acı güçlendirir noktasında, güçlendiği görünüyor. Büyük ve güçlü Türkiye için mücadele sürecek."