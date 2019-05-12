Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin bir teröristin Suriye'den yurda giriş yapacağını belirlemesi üzerine Suruç ilçesindeki Suriye sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan PYD/PKK üyesi teröristi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, jandarma karakoluna götürüldü. 