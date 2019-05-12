Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin bir teröristin Suriye'den yurda giriş yapacağını belirlemesi üzerine Suruç ilçesindeki Suriye sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan PYD/PKK üyesi teröristi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, jandarma karakoluna götürüldü.
Şanlıurfa’da sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
12.05.2019 - 13:12 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen bir terörist sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,terörist,
623897 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623897.aspx
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