Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir gazetecinin Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanan Bekir Gezer’le ilgili yazdıklarına cevaben Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet’le twitter mesajlaşmasında, “İki üniversite diploması olmasına,1997'den beri kamuda çalışmasına ve birçok üst düzey pozisyonda görev yapmış olmasına rağmen bu yaygara koparılıyor. Gazeteci, bu kişinin AK Parti ile bağlantısı bulunması gerektiğini düşünmesi nedeniyle söz konusu pozisyon için gerekli niteliklere sahip olmadığını varsayıyor. Kendisi, bazı bakanlıkların belirli bir özgeçmişe sahip kamu çalışanlarına niteliklerine bakılmaksızın kapalı olması gerektiğini mi söylüyor? Bunun Avrupa standartlarına göre de tam anlamıyla kabul edilemez olduğuna siz de katılmaz mısınız? Tüm gazetecilere ve yorumculara sesleniyorum: bir daha Türkiye ile ilgili bir haber yazarken lütfen görüşlerinizin hepsini 'olağan şüpheliler'den almayın. Bu görüşlerin, bu örnekte de olduğu gibi açıkça ayrımcı olmasa bile büyük ihtimalle kusurlu ve taraflı olacağını göz önünde bulundurun” dedi.