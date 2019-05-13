Cudi Dağı bölgesinde bulunan Görümlü beldesinin Cebrail Kapı mevkiinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gönderilen helikopterle Şırnak Piyade Tümen Komutanlığı Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.
Silopi'de teröristlerden bombalı tuzak: 3 korucu yaralı
13.05.2019 - 16:23 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Cudi Dağı bölgesinde bulunan Görümlü beldesinin Cebrail Kapı mevkiinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gönderilen helikopterle Şırnak Piyade Tümen Komutanlığı Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : silopi,terörist,bombalı tuzak,
624148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/624148.aspx
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