Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Yüksekova’da Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin girdiği temasta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Hakkari ve Yüksekova’da teröristlerle girilen temasta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Hakkari ve Yüksekova JÖH birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.