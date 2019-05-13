İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Yüksekova’da Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin girdiği temasta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Hakkari ve Yüksekova’da teröristlerle girilen temasta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Hakkari ve Yüksekova JÖH birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
13.05.2019 - 17:00 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Hakkâri ve Yüksekova JÖH Birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Etiketler : hakkari,terörist,etkisiz,
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