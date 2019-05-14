Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığına eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan seçildi.

Komisyonun başkanlık divanında AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise katip üye olarak yer aldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise sözcü olarak görev yapacak.

Komisyon üyeleri ise CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu.

- Teknoloji bağımlılığı araştırma komisyonu

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan Araştırması Komisyonu Başkanı ise eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı oldu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun başkanvekili, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya sözcü, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ise katip üye seçildi.

Komisyon üyeleri ise CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'dan oluştu.

- Hayvan haklarını araştırma komisyonu

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesine yönelik Araştırma Komisyonu Başkanlığını yürütecek. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanvekili, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu sözcü, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise katip üye oldu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz komisyona üye olarak seçildi.

- Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği komisyonu

Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına ise AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın seçildi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen sözcü, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise katip üye olarak komisyonda yer aldı.

Komisyon üyeliğine ise MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan getirildi.