Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” hakkında İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde bir konferans düzenlendi. Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin dinleyici olarak yer aldığı konferansa İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden çevre mühendisi Zeynep Sayaroğlu konuşmacı olarak katıldı.

İhlas Kolejinin çevre projeleri hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Sayaroğlu, Sıfır Atık projesi hakkında bilgiler verdi. Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir, sıfır atık projesi kapsamında okullarındaki çevre kulübünün katkılarıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.