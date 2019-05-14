Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” hakkında İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde bir konferans düzenlendi. Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin dinleyici olarak yer aldığı konferansa İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden çevre mühendisi Zeynep Sayaroğlu konuşmacı olarak katıldı.
İhlas Kolejinin çevre projeleri hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Sayaroğlu, Sıfır Atık projesi hakkında bilgiler verdi. Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir, sıfır atık projesi kapsamında okullarındaki çevre kulübünün katkılarıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.
İhlas Koleji sıfır atık projesini destekliyor
14.05.2019 - 08:27 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 08:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” hakkında İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde bir konferans düzenlendi.
Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” hakkında İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde bir konferans düzenlendi. Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin dinleyici olarak yer aldığı konferansa İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden çevre mühendisi Zeynep Sayaroğlu konuşmacı olarak katıldı.
Etiketler : İhlas Koleji,
624248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/624248.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:36
- Sabah03:56
- Güneş05:40
- İşrak06:32
- Öğle13:12
- İkindi17:08
- Akşam20:22
- Yatsı22:10
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay