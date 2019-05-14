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MSB: Tunceli bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
14.05.2019 - 10:09 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"PKK bölücü terör örgütüne yönelik olarak iç güvenlik birliklerince Tunceli bölgesinde sürdürülen ve şu ana kadar 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara, hava kuvvetleri uçakları ve kara kuvvetleri taarruz helikopterleri tarafından yakın hava desteği sağlanmaktadır."
Etiketler : MSB,
624269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/624269.aspx
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