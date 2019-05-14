İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca dün, Esenler Tuna Mahallesi'nde 4 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 12 bin adet sahte 100 ABD Doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
İstanbul'da sahte dolar operasyonu
14.05.2019 - 13:07 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 200 bin dolar ele geçirildi.
Etiketler : İstanbul,
624348 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/624348.aspx
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