Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi resmî ziyaret için Ankara’ya geldi. İki ülke ile kritik konularda iş birliği kararları alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları söyledi:

“DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi ve bu alanda Türkiye-Irak arasında bir askerî iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına aramızda karar verdik. Bunun için de Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla İstihbarat Teşkilatı Başkanı üçlü olarak muhataplarıyla bir görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştirecek.”

Türkiye ile Irak’ın 20 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaştığını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Irak’ın yeniden imarı konusunda DEAŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerin kalkındırılmasına ve Irak’ın güneyine kadar uzanan bir ticaret koridoru tesis edilmesine öncelik verdiğimizi teyit ettik. Irak’ta mevcut başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçirmek ve tedricen yenilerini açmak suretiyle Irak’ın tüm bölgeleriyle ilişkilerimizi zenginleştirmek istiyoruz.”

Irak Başbakanı Abdulmehdi de “Hiçbir şekilde Türkiye topraklarına, bizim topraklarımızdan bir güvenlik tehdidinin oluşmasını kabul etmemiz mümkün değil.Bu bağlamda da iş birliğimizi güçlendireceğiz. El ele vererek iki ülkenin, iki halkın ve bölgenin çıkarına olabilecek birçok adım atabiliriz” şeklinde konuştu..