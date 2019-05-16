İstanbul polisi Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezine operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Merkezde arama yapan polis ekipleri bazı eşyalara el koyarken çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.
Okmeydanı'nda hava destekli terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı
16.05.2019 - 14:59 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polis ekipleri, Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezine hava destekli terör operasyonu düzenledi. Merkezde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Okmeydanı,terör operasyonu,
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