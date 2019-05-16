Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul polisi Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezine operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Merkezde arama yapan polis ekipleri bazı eşyalara el koyarken çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.