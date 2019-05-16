8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski savcı  Fırat Çelik ile eşi eski hakim Fatma Nur Çelik katılmazken avukatları hazır  bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve herhangi bir  terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savunarak beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, sanık Fırat Çelik'in ByLock kullandığını, örgüt  tarafından büyük önem arz eden HSYK seçimlerinde aktif görev aldığını ve eşi  Fatma Nur Çelik'in de örgüt evlerinde kaldığını, kod adının "Beyza" olduğunu  belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık  Fatma Nur Çelik'e 6 yıl 10 ay 15 gün, eşi Fırat Çelik'e 7 yıl 6 ay hapis cezası  vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.