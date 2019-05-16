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Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, Öcalan'ın bulunduğu İmralı Cezaevini denetledi
16.05.2019 - 15:13 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'ye gelen Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, 7 Mayıs Salı günü Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı Cezaevini denetledi.
Etiketler : Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi,Öcalan,
624932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/624932.aspx
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