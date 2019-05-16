Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan Anadolu Sokağı'nda Trabzonlularla birlikte sahur yaptı. Göksu, hakkında Trabzonlular üzerinden yürütülen algı operasyonlarına karşı kendisinin yanında yer aldıkları için Esenler'deki Trabzonlulara teşekkür etti.

Dün geceden beri sosyal medya aracılığıyla, Trabzonlular üzerinden kendisine yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Kampanyayı yürütenler Trabzonlu olmaktan çok Cumhuriyet Halk Partisi. Üzerindeki ayıbı örtmek için Trabzonlu kardeşlerimiz üzerinden güya beni lince giriyorlar. Benim cümlemin arasında bir tane Trabzon ile ilgili ne bir kelime var ne bir ima veya ne bir değinme var... Hele hele Trabzon gibi bu toprakların harcı, mayası olmuş, her birimizin kardeşliğimizin yansıdığı o güzel kente ve o güzel şehrin insanlarına ilişkin benim öyle bir değerlendirmede bulunmam akla ziyan bir şeydir" dedi.

“İSYANIM YUNAN'A KARŞI ÇIKILMAYIŞINA”

Yunan basınının 'İstanbul'u Yunan kazandı' manşeti attığını belirten Başkan Göksu, şöyle konuştu:

"Benim söylediklerim arasında Trabzon ile ilgili bir tane ifade varsa ortaya çıkarsınlar. Bir algı operasyonu yapmak istiyorlar. Yunan gazetesinin 31 Mart'ta İstanbul'u kazanan şahısla ilgili, CHP'nin adayıyla ilgili attığı manşet bu. Bu milletin bir çocuğu Yunan gazetesindeki bu manşete niye cevap vermez, buna isyan ediyorum ben, isyanım buna. Haşa, doğduğu yere gönderme yapmak ne aklımın ucundan geçer ne de ima ederim. Çünkü bu topraklar için şehit düşmüş bir milletin çocuğuna böyle bir imada bulunmayı dahi zûl sayarım. CHP, bu manşetin ayıbını kapatamadığı için bunun üzerinden güya operasyon yapıyor. Ey CHP, bir operasyon yapacaksan önce Trabzonlu kardeşlerimizle ilgili ağza alınmayacak laflar söyleyen Tekirdağ milletvekilin üzerinden operasyon yap" şeklinde konuştu.

“EREN'İN KATİLLERİNE, DEMİRTAŞ'I BEĞENENLERE LAF EDİN”

"Bizden Trabzon'a, Trabzon'dan da bize Allah'ın izniyle bir yanlışlık olmaz" diyen Göksu, "Operasyon çekmek isteyenler başka kapıya müracaat etsinler. Bizden, Fatih Sultan Mehmed Han'ı, Yavuz Sultan Selim'i bağrından çıkarmış, ne zaman Türkiye'nin başı sıkışsa 'ben varım' diyen Trabzon'a, bu toprakların yürekli insanlarına kim laf edebilir? Aynı lafı edenler, Eren Bülbül kardeşimizin katillerine de 'Selahattin Demirtaş'ın beyanlarını beğeniyorum' diyenlere de laf etsinler. Biz Trabzonuz, Trabzon biziz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

“GÖNLÜ KIRILANLAR HAKKINI HELAL ETSİN”

Algı operasyonlarından etkilenerek gönlü kırılan Trabzonlulardan helallik isteyen Başkan Göksu, "Bu süreçte, bunların yanlış haberleri ve algılarıyla gönlü kırılan Trabzonlu kardeşim varsa, biz rahmet ve bereket ayındayız, bütün kardeşlerimden helallik diliyorum. Biz kavga için gelmedik, aynı safta mücadele ettiğim, aynı kıbleye yöneldiğim, aynı Allah'ın kulu olduğum Trabzonlu kardeşlerimin gönlünü niye kırayım? Varsa gönlü kırılan kardeşim, hakkını helal etsin" dedi.

“RÖVANŞ İÇİN KİRLİ TUZAK ÇABALIYORLAR”

AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan da , "Birileri belediye başkanımızla niye uğraşıyor? Çünkü belediye başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve bu iki ayda CHP'lileri tabiri caizse mecliste paçavraya çevirdi. Şimdi onlar da Esenler'de bir sahur akşamında konuşulan kelimelerden bir şeyler çıkararak rövanş almanın peşinde ama bu kirli tuzağa hiçbirimiz gelmeyiz. Trabzonlu kardeşlerimizle 11 yıldır omuz omuza yürüyoruz, ayrımız gayrımız yok. Bizim kadrolarımızda Trabzonlu kardeşlerimiz var. İl Başkanımız Trabzonlu, bu partinin en önemli noktalarında Trabzonlular ekseriyetle görev yapıyor. Bizim Trabzonlulara bir şey demek haddimiz değil, aklımızın ucundan da geçmez" açıklamasında bulundu.

TRABZONLU DERNEKLERDEN GÖKSU'YA DESTEK

Esenler Trabzonlular Dernek Başkanı Zeki Yılmaz da yakinen tanıdığı Başkan Göksu'nun Trabzon ve Trabzonlular aleyhine konuşmadığını ve konuşmayacağını belirterek, "10 senedir dernek başkanlığı yapıyorum. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu 10 senedir tanıyorum, fahri hemşehrimizdir. Trabzon Derneği'nin her yaptığı çalışmada bize destek olmuştur. Tevfik Başkan'ı herkes tanımayabilir ama kendisinin Trabzonlular aleyhine konuşmayacağını ben bilirim. Konuşsa ilk ben müdahale ederim. Bu zaman, bütünleşme zamanı. Biz bu oyuna gelmeyelim" diye konuştu.