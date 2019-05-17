Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber Gündem Özel Programı’nda soruları cevapladı. Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun koruma amirinin koruma kursu yoktu" dedi.

Bakan Soylu'nun konu ile ilgili açıklamaları şöyle;

Kılıçdaroğlu'na saldırıda dışardan gelenler var denildi, bir kişi gösterin dışardan gelen. Dışardan gelen bir kişi bile yok gelen. Kılıçdaroğlu'nun koruma amirinin koruma kursu yoktu. Bunları biz şimdi kursa aldık, eğitimsizdi. Polis amirine 'koruma' dedikten sonra esas sorumluluk koruma amirine düşer. Kritik duruma göre önlem ve ilgili kişilere ulaşması gereken kendisidir. Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında soruşturma da devam ediyor.

Şu çok net buna karşı hukuk çerçevesinde gerekenleri yapıyoruz. Adalet yürüşü yaptılar ve bir kişinin burnu kanamadı bunun güvenliğini biz sağladık. Tekin Bingöl ile kordinasyonlu çalışarak güvenlik güçlerimizle korunmalarını sağladık. Ayrıca bu adalet yürüyüşünde saldırı da önlendi.