Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel Programı'nda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile aralarında soğukluk olup olmadığı ile ilgili sorulan soruyu cevaplayan Bakan Soylu, "Berat bey ile küs olduğum yalan" dedi.

Bakan Albayrak, "Böyle bir dedikodu var. Söylediğiniz muhalifler bu tür dedikodu üretirler. Memleketimizin bu kadar derdi varken, bu kadar sorunla karşı karşıyayken eğer biz şahsiyetlerimiz üzerinden, siyaset oluşturacaksak bize yazıklar olsun. Aksine ilk bakan olduğumuz dönemlerden iyi bir sinerji oluştu aramızda. İkimize de verilen büyük sorumluluklar var. İkimiz de o kadar işimize gömülüyüz ki canım cicim günlerimiz yok. Eski Türkiye'de olduğu gibi mesai bitince işini bırakan kişiler değiliz. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Böyle bir tabloyu gördükten sonra bütün bunların hepsi bizi üzüyor. Ben de çok üzülüyorum. Biz başka bir anlayışın içindeyiz" ifadelerini kullandı.