Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim öncesi Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili soruya 'Partim hangi görevi verirse yaparım' diye cevap verdi.

Soylu açıklamasında 'Ben AK Parti üyesiyim. Belediye başkanlığı için de dahil bu parti bana hangi görevi verirse yaparım. Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Seçim öncesi ve sonrası için bir çok kişiye yakıştırma yapılabilir. Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan çalış derse çalışırım bu alanda. Adayların belirlenmesinde de sahadan gelen bilgiler-araştırmalar ona göre de belirleniyor.' diye konuştu.