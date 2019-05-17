Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Seçimlerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik’in Söğüt ilçesi belediyesinde önceki dönemin araştırılmasını ve herhangi bir yolsuzluk yapılıp yapılmadığının denetlenmesini istemişti. Yapılan incelemede Aydoğdu döneminden 10 milyon TL borç kaldığı belirlenirken mevcut başkan İsmet Sever borcu gösteren listeyi pankartla belediye binasına astı. Sever’in listeyi billboardlara astıracağı da belirtildi. Başkan İsmet Sever, “Aydoğdu, mitinglerinde belediyenin bir lira borcu olmadığını söylemişti. Ancak 10 milyon TL borcu çıktı. Halkımızın talepleri doğrultusunda böyle bir ifşa yaptık. Çalışanlarımızın maaşlarını bile ödemekte zorlanıyoruz. Yalan siyaset yaptı. İnsanları bu şekilde kandırmaya çalıştı. Ancak insanlar buna kanmadı. Halkımızın teveccühüyle seçildik” dedi. Başkan Sever, Sayıştay denetçilerinin belediyeye gelerek denetim yapmasını bekliyor.