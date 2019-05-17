Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun bir konuşmasında Trabzonluları hedef aldığı iddiasını ortaya atan CHP’liler sosyal medyada karalama kampanyası başlattı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını ise konuşmanın görüntüleri ortaya koydu... Atılan iftiralara ve karalama kampanyalarına cevap veren Tevik Göksu “Söz konusu iddialar sadece belli troller tarafından algı operasyonu yapılmak için dizayn edilmiş şeylerdir” dedi.

Göksu, Esenler Dörtyol Meydanı’nda kurulan Anadolu Sokağı’nda Trabzonlularla birlikte sahur yaptı. Göksu, hakkında yürütülen algı operasyonlarına karşı kendisinin yanında yer aldıkları için Esenler’deki Trabzonlulara teşekkür etti.

Göksu “Kampanyayı yürütenler Trabzonlu olmaktan çok Cumhuriyet Halk Partili. Üzerindeki ayıbı örtmek için Trabzonlu kardeşlerimiz üzerinden güya beni lince giriyorlar. Benim cümlemin arasında bir tane Trabzon ile ilgili ne bir kelime var, ne bir ima veya ne bir değinme var... Hele hele Trabzon gibi bu toprakların harcı, mayası olmuş, her birimizin kardeşliğimizin yansıdığı o güzel kente ve o güzel şehrin insanlarına ilişkin benim öyle bir değerlendirmede bulunmam akla ziyan bir şeydir” dedi. Yunan basınının ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ manşeti attığını belirten Başkan Göksu, şöyle konuştu:

Benim söylediklerim arasında Trabzon ile ilgili bir tane ifade varsa ortaya çıkarsınlar. Bir algı operasyonu yapmak istiyorlar. Yunan gazetesinin 31 Mart’ta İstanbul’u kazanan şahısla ilgili, CHP’nin adayıyla ilgili attığı manşet bu. Bu milletin bir çocuğu Yunan gazetesindeki bu manşete niye cevap vermez, buna isyan ediyorum ben, isyanım buna. Haşa, doğduğu yere gönderme yapmak ne aklımın ucundan geçer ne de ima ederim. CHP, bu manşetin ayıbını kapatamadığı için bunun üzerinden güya operasyon yapıyor. Ey CHP, bir operasyon yapacaksan önce Trabzonlu kardeşlerimizle ilgili ağza alınmayacak laflar söyleyen Tekirdağ milletvekilin üzerinden operasyon yap. Eren kardeşimizin katillerine, Demirtaş’ın çizgisini beğenenlere laf edin.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesini bahane ederek Trabzonlulara kin kusan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, skandal sözlerinde Kadir Mısıroğlu’nu tarif ederken “Trabzonluluğuna” özellikle vurgu yapmıştı. “Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi?” deyip “Pontuslu” imasında bulunarak büyük bir skandala imza atan CHP’li vekil gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı.

SÖZCÜ ÇARPITMIŞTI

Göksu’nun sözlerini çarpıtarak sanki Trabzonlulara ve Karadenizlilere ‘Pontuslu’ ve ‘Yunan’ dediğini ileri süren başta Sözcü olmak üzere bazı medya kuruluşları CHP’lilerin alenen Türk milletini “Yunan”a benzettiği ve özelde Trabzonluları da “Pontuslu” diyerek “düşman” olarak gördüğü çirkin sözlerini hasır altı etmişti.

TRABZONLULARDAN GÖKSU'YA DESTEK

Esenler Trabzonlular Dernek Başkanı Zeki Yılmaz da Başkan Göksu’nun Trabzon ve Trabzonlular aleyhine konuşmadığını ve konuşmayacağını söyleyerek “Göksu’yu 10 senedir tanıyorum, fahri hemşehrimizdir. Bize destek olmuştur. Tevfik Başkan’ı herkes tanımayabilir ama kendisinin Trabzonlular aleyhine konuşmayacağını ben bilirim” dedi. Bağcılar Trabzonlular Dernek Başkanı Etem Coşkun ve Güngören Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim Yılmaz da, Zeki Yılmaz’ın konuşmasına destek verdiklerini belirterek, hakkında algı operasyonu yapıldığını söyledikleri Göksu’nun yanında olduklarını açıkladılar. Programda bulunan Trabzonlular da, haberlerle Tevfik Göksu ile Trabzonlular arasına hiç kimsenin nifak sokamayacağını belirterek “Biz Esenler’deki Trabzonlular olarak her zaman Başkanımız Göksu’nun yanındayız” dediler.