MSB:"Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
MSB açıkladı: Hedefler imha edildi
17.05.2019 - 09:36 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
Etiketler : MSB:,
625073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625073.aspx
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