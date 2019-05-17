Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilçe yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.
Gece saat 01.30’da yapılan operasyonda C.S., M.K. ve B.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Mersin’de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
17.05.2019 - 09:40 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Tarsus ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilçe yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,sosyal medya,propaganda,gözaltı,
625075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625075.aspx
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