Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Eruh ilçesinde Üsteğmen Ersan Yenici adına düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda yaralanan iki korcu tedavileri yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 çocuk babası Reşit Koçak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Şehidin naaşının 3. Komando Tugayı'nda yapılacak törenin ardından defnedileceği öğrenildi.