Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının 6. duruşması görüldü. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan davanın bugün görülen duruşmasında 11 tutuklu sanıktan 9'unun tahliyesine karar verildi. 3 bin 762 müştekiden 266'sının beyanı alındı. Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydettiler.

Tutuklu sanıklardan Cudi Cumhur Yurdakul, Hakkı Cangül ve Faruk Cangül'ün Avukatı Aydın Mollaoğlu, müştekilerin fazla kar hırsı ile sisteme girdiğini, sistemde risk olduğunu bildiklerini savunarak, "Sisteme kendi iradeleri ile girmiş olmaları nedeniyle müştekilerin davaya katılma taleplerini kabul etmiyoruz" dedi.

Müvekkillerinin Çiftlik Bank olarak bilinen oluşum ile ticari ilişki içine girdiklerini, fatura düzenleyerek ücret aldıklarını savunan Mollaoğlu, her üç müvekkilinin de tahliyesini istedi.

SAVCI ÜÇ KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı, tutuklu sanıklardan Hakkı Cangül, Faruk Cangül ve Düzgün Genç'in üzerine atılı suçların vasfının değişebileceğini gerekçe göstererek adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, Bulgaristan tarafından Türkiye'ye iade edilen ve sistemin yazılımcısı olduğu iddia edilen Düzgün Genç ile birlikte Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Kalender Kemal, Fehmi Suat Emur, Koray Hasgül, Ümeyr Karakoç, Hakkı Cangül ve Faruk Cangül'ü adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı.

AYDA BİR KARAKOLDA İMZA VERECEKLER

Bu sanıkların ayda bir karakola giderek imza vermelerini karara bağlayan mahkeme, yine sistemin yazılımcılarından olduğu savunulan Cudi Cumhur Yurdakul ve Savaş Yıkılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

FİRARİ 7 SANIK HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARININ İNFAZININ BEKLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Sistemin kurucusu Mehmet Aydın, kardeşi Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdal Doğdoğru hakkındaki yakalama kararının devamı ile infazının beklenmesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.