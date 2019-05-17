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Hatalı köprü geçiş cezalarının affını öngören teklif TBMM'ye sunuldu
17.05.2019 - 16:42 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk"
Etiketler : AK Parti Grup Başkanvekili Muş,Hatalı köprü geçişle,
625248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625248.aspx
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