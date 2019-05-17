CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan ve kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar hava trafiğinde aksaklıklara neden oldu. CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar, belli bir süre İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalma yapamadı. Uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara 'CB bulutu' engeli
17.05.2019 - 18:23 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Hava Sahası'nda etkili olan elektrik yüklü kümülonimbus (CB) bulutları nedeniyle, İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul havalimanı,cb bulutu,
625276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625276.aspx
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