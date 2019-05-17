Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Efrayim Ünalan'ın hakkındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasının geçen 19 Mart'ta 11'inci Yargıtay Ceza Dairesi'nce onanmasının ardından 4 Nisan günü aldığı mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. 15 Mayıs'ta YSK tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Palu Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan'ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir."

Palu’nun yeni belediye başkanı ise önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenecek.