Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reyhanlı İlçesi, Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında nöbetçi olan P.Er Ertuğrul Üstün Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan iki Suriye uyruklu şahsa müdahale etmek istediği esnada, duvarın üstünden aşağıya düşerek kendi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Şehidin cenazesi ikindi namazı sonrası Kayırlı köyünde düzenlenecek tören sonrası köy mezarlığına defnedilecek.