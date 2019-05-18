Meclis girişinde görevlisinin rehine almaya çalışan terör örgütü DHKP-C’li 2 teröristin gözaltı süresi iki kez uzatıldı. Biri kadın 2 şüpheli, adliyeye götürülerek savcılığa çıkarıldı. Teröristler hakkında daha önce de 4 gün göz altı süresinin uzatılması kararı verilmişti. Olay, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM’nin Dikmen Kapısı'nda yaşanmıştı. Teröristler koruma görevlilerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilmişti.
Mecliste rehine almaya çalışan teröristlerin gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı
18.05.2019 - 14:56 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinde, görevliyi rehine almaya çalışırken yakalanan DHKP-C’li iki teröristin göz altı süreleri yeniden uzatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : meclis,rehin,terörist,
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