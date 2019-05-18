Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis girişinde görevlisinin rehine almaya çalışan terör örgütü DHKP-C’li 2 teröristin gözaltı süresi iki kez uzatıldı. Biri kadın 2 şüpheli, adliyeye götürülerek savcılığa çıkarıldı. Teröristler hakkında daha önce de 4 gün göz altı süresinin uzatılması kararı verilmişti. Olay, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM’nin Dikmen Kapısı'nda yaşanmıştı. Teröristler koruma görevlilerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilmişti.