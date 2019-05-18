Temaslarda bulunmak üzere Küba’nın başkenti Havana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile bir araya geldi. Programı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Küba’daki Türk yatırımları artıyor. İlişkilerimizi tarım, inşaat, altyapı, enerji, sağlık&turizm sektörlerinde geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kübalı mevkidaşı ile görüştü
18.05.2019 - 20:02 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
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