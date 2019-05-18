Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazbir-Gazmer'in düzenlediği iftar programında konuşan Dönmez, yoğun ve istikrarlı çalışmayla doğal gaz abone sayısının 15 milyonun üzerine çıktığını ve bugün 65 milyon civarında vatandaşın doğal gaza eriştiğini belirtti.

Dönmez, "Doğal gaz arama ve üretimi kadar önemli olan diğer bir hedefimiz ise doğal gaz konforunu istisnasız milletimizin tamamına bu hizmeti götürmektir. Bu hedefimiz kapsamında geçen yıl 81 ilimizin tamamına doğal gazı ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz dağıtım piyasasında sektör adına başarılı işlere imza atan Gazbir-Gazmer'in, ürün ve iş gücü niteliğinin artırıldığı bir doğal gaz piyasasının oluşturulması adına önemli bir rol ifa ettiğini kaydeden Dönmez, "Bu alanda yapılan Ar-Ge çalışmaları da hem doğal gaz piyasasının yetkinliğinin artması hem de vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin daha da iyileştirilmesi açısından güzel bir örnek teşkil ediyor." dedi.

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trakya bölgemizdeki 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacına denk gelecek doğal gaz keşfimizin ardından, bir başka önemli gelişme daha yaşandı. Yine Trakya bölgemizde özel sektör tarafından yapılan çalışmalarda doğal gaz emaresine rastlandı. Ancak, şu anda kesin bir rakamdan söz etmek zor. Testler ve gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra buradaki rezervin miktarı da ortaya çıkacak. Bugün 81 il ve 512 yerleşim birimimize doğal gazı ulaştırmış bulunmaktayız.

Ülkemizdeki her 10 kişiden 8'ine doğal gazı ulaştırmış durumdayız. Bu konforu aktif olarak kullananların sayısı ise 50 milyonun üzerinde. Geçtiğimiz 5 yılda, yıllık ortalama 9 bin 900 kilometre şebeke yatırımıyla doğal gaz dağıtım hattımızı 140 bin kilometreye çıkararak neredeyse dünyanın çevresini 3,5 defa dolaşabilecek uzunluğa yükseltmiş bulunmaktayız. Yine bu süreçte doğal gaz ulaşan ilçe sayımızı, yüzde 66 arttırmış bulunmaktayız. Sadece 2018 yılında 1 milyon 150 bine yakın vatandaşımız daha doğal gaz ile tanışmış oldu. İlçe bazında ise toplam doğal gaz arzı sağlanan ilçelerin yüzde 15'ine 2018 yılında doğal gaz verdik."

"Son 3 yılda 216 yerleşim yerine daha doğal gazı götürdük"

Dönmez, son 3 yılda 11 il, 188 ilçe ve 17 belde olmak üzere toplam 216 yerleşim yerine daha doğal gazı götürdüklerini belirterek, "2019'da da yerleşim yerlerine doğal gazı götürmeye devam edeceğiz. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla 30 yerleşim yerine daha bu yıl içerisinde doğal gazı götürmek suretiyle doğal gaz şebekemizi genişletmiş olacağız." dedi.

Geçen yıl doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2,3 milyar lira şebeke yatırımını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Dönmez, "Tüm bu yatırımlarla ülkemizde kullanılan doğal gazın yüzde 90’ı dağıtım şirketlerimiz tarafından tüketiciye ulaştırmış oldu. Bu rakamların da gösterdiği gibi sektörümüz her anlamda serbest piyasa kural ve gerçekleriyle yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Dönmez, bu yıl içerisinde, 1,1 milyar liralık şebeke yatırımı yaparak 1 milyon yeni aboneyi daha doğal gaz ile tanıştıracaklarını söyledi.

Doğal gazın fosil yakıtların en temizi olduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu nedenle yerleşim yerlerinde kömür kullanımı nedeniyle oluşan hava kirliliğine en güzel çözümlerden birisi, yine doğal gazı yaygınlaştırmak. Biz de 2018 yılında yaygın doğal gaz kullanımı sayesinde 7 milyon ton civarından hava kirletici maddeden ve gazın salınımını engelledik. Daha önce de defaatle belirttiğim üzere Türkiye dünyaya en az karbon salımı yapan ülkelerin başında geliyor ve biz bu konuda sorumluluğumuzun da her zaman üzerinde hareket ediyoruz. Çünkü bizim için çevrecilik, çevreci olmak içi boş sloganlardan ibaret değildir.

Buna ek olarak 'Çevremiz daha güzel olsun.' diyerek başlattığımız başka projemiz var. 'Bir Enerji Bir Nefes' projemiz kapsamında, geçtiğimiz yıl daha temiz bir gelecek için 1 milyon yeni fidanı toprakla buluşturduk. Önümüzdeki süreçte de doğaya, insana ve tüm yaratılanlara muhabbet ve saygıyı borç kabul eden bir medeniyetin fertleri olarak çevre ve doğa hassasiyetimizi geliştirerek sürdüreceğiz."

Dönmez, yarın 19 Mayıs olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle ülkemizin bugünkü temelleri 19 Mayıs 1919'da atıldı. Ben bu vesileyle, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyorum." şeklinde konuştu.