Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Avcılar ilçesi Yeşilkent Kazım Karabekir Caddesi'nde oturan Özcan ailesinin evine konuk oldu. Aile ile birlikte çay içip sohbet eden Yıldırım, fotoğraf da çekildi. Daha sonra evden ayrılan Binali Yıldırım, Marmara Caddesi'nde yürüyüş yapıp vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, bir kafeye girerek orada bulunanlarla tek tek tokalaşıp sohbet etti. Gençlerin bulunduğu bir masaya oturan Yıldırım, gençlerle tavla oynadı.















