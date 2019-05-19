Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, yarın  Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek.

Ülkesindeki seçimleri kazanarak Ukrayna Cumhurbaşkanı seçilen  Zelenskiy için düzenlenecek göreve başlama ve yemin törenine iştirak edecek Fuat  Oktay, ayrıca Zelenskiy ile bir görüşme de gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Oktay-Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna  ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş  alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Oktay ayrıca, törene katılan ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmeler yapacak.