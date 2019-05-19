Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri için Samsun’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi’nde gençler ve sporcularla iftar yaptı. İftar sonrası gençlere seslenen Erdoğan, gençlerden olimpiyat şampiyonlukları istedi.

“Büyük ve güçlü Türkiye davamıza sadakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz”

Gençlere baktıkça Türkiye’nin aydınlık yarınlarını gördüğünü belirten ve ümitvar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “40 yıllık siyasi hayatımızın her safhasında sizlere daha güzel, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için gayret ettik. Zorluk karşısında yılmadık, saldırılar karşısında asla geri adım atmadık. Belediye Başkanlığın, Başbakanlıkta, Cumhurbaşkanlığında, üstlendiğimiz her görevde sizi kimliğini taşımaktan, vatandaşı olmaktan iftihar duyacağınız bir ülkede yaşatmak için ter döktük. Bize ecdadımızın ve şehitlerimizin emaneti olan bu vatana gerektiğinde canını ortaya koyarak sahip çıkan milletimizi hak ettiği konuma getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Milli iradeye kast eden elleri bu salondaki gibi ümitlerini bize bağlamış gençlerimizden aldığımız özgüvenle hezimete uğrattık. Son 17 yılda sadece Türkiye’yi büyütmedik, aynı zamanda 82 milyonun kardeşliğini de, muhabbetini de büyüttük. Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik. Uzun yıllar fetret dönemi yaşayan bu ülkeyi cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımları ile bu sayede tanıştırdık. İnşallah bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin emanetini asla yere düşürmeyecek, büyük ve güçlü Türkiye davamıza sadakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Biz 2200 senelik mazimizden sadece ibret almayız, cesaret de alırız”

Tarihin milletler için zaferlerinden ve hezimetlerinden ders çıkarttıkları bir ibret vesikası olduğunu söyleyen Erdoğan, tarihin aynı zamanda toplumlar için geleceğin pusulası olduğunu söyledi. “Biz 2200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız, daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız” açıklamasında bulunan Erdoğan, tarih bilinci, tarihi şuuru olmayan milletlerin geleceğinin karanlık olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Kendi mazisine bigane kalanlar, geçmişlerini ihmal ve inkar edenler tıpkı kuru yaprak gibi esen rüzgarın yönüne göre sağa sola savrulmaktan kurtulamazlar. Bizler ulu bir çınar gibi kökü derinlerde tarihi bir mirasın büyüttüğü, beslediği, bugünlere getirdiği bir milletiz, öyle olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki olimpiyatlarda artık sizlerden olimpiyat madalyalarını bekliyoruz”

Her fırsatta “kökü mazide bir ati” dediğini belirten Erdoğan, maziden ilham alarak daha kararlı, daha sağlam bir şekilde geleceği inşa etmekten bahsettiğinin altını çizdi. Gençlerden beklentisini açıklayan Erdoğan, “Önümüzdeki olimpiyatlarda artık sizlerden olimpiyat madalyalarını bekliyoruz. Artık dünya şampiyonlukları bize yetmiyor, olimpiyatları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir dönem unutturulan şanlı tarihin önemli günlerini yeniden diriltmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan ,”Anadolu kapılarını milletimize açan Malazgirt Destanını bunun için manasına uygun şekilde kutluyoruz. Tarih kitaplarının tozlu sayfalarına mahkum edilen Kut’ül Amare Zaferimizi bunun için tekrar yad ettik. Sarıkamış felaketinde ecdadımızın verdiği mücadeleyi bunun için her sene siz gençlerimizle hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Asrın en büyük zaferlerinin birinin yazıldığı Çanakkale şehitliklerimizi bu hassasiyetle bakımsızlıktan kurtardık, yeniden imar ve ihya ettik. 15 Temmuz demokrasi mücadelemize yine bu anlayışla millet olarak sahip çıkıyoruz. Bugün de tarih şuurumuzun bir sembolü olarak buradayız, Samsun’dayız. Milletimizin makus talihinin değiştiği bu müstesna günü siz gençlerimizin heyecanı ile taçlandırmamızın sebebi de yine aynıdır” açıklamasında bulundu.

“2023 Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz. 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları ise sizler olacaksınız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda gençlere şöyle seslendi:

“Unutmayın, her milletin bir hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızılelması vardır. Bizim kızılelmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasıdır. Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan, tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe taşımaktır. Biz son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parçaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık. Saldırılar ne kadar büyük olursa olsun. Hasımlarımız ne kadar güçlü olursa olsun her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğine dair inancı 82 milyonun tüm fertlerine kazandırdık. Şayet bugün pasaportu itibarlı, bölgesinde ve dünyada kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa bu son 17 yılda atılan adımların neticesidir. Şayet bugün ‘dünya 5’ten büyüktür’ gerçeğini cesaretle dillendiren bir Türkiye varsa bu son 17 senede sağlanan özgüvenin eseridir. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır. Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika’ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar’daki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa bu ekonomi ile beraber diplomaside de imza attığımız zaferlerin meyvesidir. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Ülkemizin bu kazanımlarının tamamı sizlere aittir, sizlere emanettir. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz. 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071’de Malazgirt’te, 19 Mayıs 1019’da Samsun’da yükseltilen mücadele sancağını istikbale sizler hazırlayacaksınız. Türkiye’ye hizmet bayrağını sizler devralacak ve 19 Mayıs ruhu ile daha ileriye götüreceksiniz.”