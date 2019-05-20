Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen sahur programına katıldı. Soylu, çocukluğundan beri siyasetin içerisinde olduğunu ama 31 Mart Mahallî Seçimleri gibi bir seçimi daha önce görmediğini belirterek şunları söyledi: Biz Ankara’yı kaybettik, başımızın üzerine. İzmir’i kaybettik, başımızın üzerine. Mersin’i, Antalya’yı, Adana’yı kaybettik itiraz etmedik ki. Ben ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptım, gençlik kollarında çalıştım, genel başkanlık yaptım. Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Kanun diyor ki açık biçimde, ‘sen sandık kurulu başkanı ve üyesi verirken kamu görevlisi vereceksin.’ 62 bin kişinin 3’te biri kamu görevlisi değil. Bu kanunun açıkça tahrifatıdır. Bir yanlışlık olduğunu gördük. Bir sandıkta Binali Bey’in 200 tane oyu var, sıfır yazılmış. Sandıklara itiraz ettik. 80’in üzerinde sandıkta Binali Bey’in oyları 200’den, 170’den sıfıra, bire, beşe düşürülmüş. İtiraz ettik ama sadece yüzde 10’unu açtırabildik fark 29 binden 13 bine düştü. Biz hepsini açtıralım dedik Yüksek Seçim Kurulu hayır dedi.

Yeni bir seçime gidildiğinin altını çizen Soylu “Bu seçim er meydanıdır. Millet ne karar verecekse başımızın üzerinde yeri var. Ancak endişem ve korkum şudur; bu seçimi Türkiye’nin siyasi bir çatışmasının başlangıcına evirecekler diye endişe ediyorum. İstanbul seçimi bir çatışmanın başlangıcı olacak diye endişe ediyorum” ifadelerini kullandı. Soylu, yenilenecek seçimde milletin vereceği desteğin önemine vurgu yaparak “23 Haziran’da İstanbul bir karar verecek. Ben de bu kararınızı verirken bize sahip çıkmanızı istiyorum” dedi. Özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla dedikodu ve tezvirat üretildiğini aktaran Soylu “Ne olursunuz bunlara itimat etmeyin. İşi gücü bıraktık bunları düzeltmekle uğraşıyoruz. İçişleri Bakanlığı bir şeyi düzeltmek için günde 5 tane açıklama yapar mı? Yapmak durumda kalıyoruz” diye konuştu.