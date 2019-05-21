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Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'ya FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası
21.05.2019 - 13:54 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'a verilen hapis cezasını onayan eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası aldı.
Etiketler : Mustafa Akarsu,fetö,
626124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626124.aspx
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