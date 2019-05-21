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Eyüpsultan’da bir inşaat alanındaki kuyuya çocuk düştü
21.05.2019 - 23:23 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eyüpsultan’da bir inşaat alanındaki kuyuya çocuk düştü. İtfaiye ve AFAD ekipleri çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.
Etiketler : Eyüpsultan,yaşam haberleri,
626247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626247.aspx
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