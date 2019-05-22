Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Filistin için dayattığı “Yüzyılın Projesi”ni eleştiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

“ABD, Filistin’i tamamıyla ortadan kaldırmak için ‘Yüzyılın Projesi’ denilen projeyi bölge ülkelerine empoze etmeye çalışıyor. Henüz resmen açıklamadılar ama her zaman yaptıkları gibi önce medyaya sızdırıp, medyadaki yorumlar üzerinden Orta Doğu halklarını bir şekilde alıştırmaya ve Filistin’i Orta Doğu coğrafyasından kazımaya çalışıyorlar. Bunların önümüzdeki günlerde doğuracağı sorunları hep beraber göreceğiz. Terör örgütleriyle bölge halkları yeniden dizayn edilmeye, ülkelerin sınırları yeniden yapılmaya çalışılıyor. Eğer biz güçlü ve büyük bir Türkiye olmayı başarabilirsek dışarıdan esen rüzgarların hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz.”

Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Zeynep Karahan Uslu da bir selamlama konuşması yaptı ve katılımcılara plaket takdim etti.