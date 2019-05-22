Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 2017 yılında Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından 120 polisin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğunun tespit edilmesi üzerine haklarında yapılan soruşturmalar sonrası ihraçlar devam ediyor. KKTC Polis Teşkilatında FETÖ/PDY üyeliği ve örgütlenmesi kapsamında polis memuru Mustafa Çavdar ve Ali Çiftçi, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından görevlerinden ihraç edildi. Meslekten ihraç edilen polislerin FETÖ/PDY örgütlenmesi kapsamında örgüte üye oldukları ve hesaplarında yüksek miktarda para harekatı ile toplantılara katıldıklarının tespit edildiği öğrenildi. Polis Genel Müdürlüğünde 74 polisin daha ihraç edilmek için soruşturulduğu biliniyor.