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"Yargı Reformu Strateji Belgesi 30 Mayıs'ta açıklanacak"
22.05.2019 - 14:16 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır."
Etiketler : yargı,reform,strateji,açıklama,
626396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626396.aspx
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