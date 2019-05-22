ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da yenilenecek yerel seçimler dolayısıyla e-YDS 2019/7 sınavının tarihi değişti. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca 23 Haziran 2019 tarihinde Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanacak olması nedeniyle 29 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 29 Mayıs-19 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacaktır" denildi.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) günü değişti
22.05.2019 - 17:33 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da yenilenecek yerel seçimler dolayısıyla e-YDS 2019/7 sınavının tarihi değişti.
Etiketler : ÖSYM,YDS,
626441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626441.aspx
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