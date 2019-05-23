Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi, İzmir - Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olan ve yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası alan, 'Behzat Ç.' dizisinin senaristi ve yazar Emrah Serbes'e verilen cezayı onadı.